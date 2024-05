Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi un Cod galben și unul portocaliu de vant puternic și vijelii valabile pina vineri seara. Avertizarile vizeaza mai multe regiuni. De joi dimineața pana vineri la ora 23.00, in sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali…

- Accident in Banat, intre un camion cu lemne și o camioneta. Doi raniți și trafic blocat. Doua persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident pe DN 58, intre localitațile Paltiniș și Brebu, din județul Caraș-Severin, dupa ce un camion care transporta lemne s-a ciocnit cu...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca marți dimineața este ceața groasa și vant puternic in mai multe zone din Romania. Meteorologii au emis avertizari cod galben. Specialiștii spun ca local este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Sunt vizate…

- Cod galben de furtuna pentru 23 de judete, pana miercuri dupa-amiaza Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 23 de judete, valabila pana miercuri dupa-amiaza, si o informare pentru toata tara, valabila pana joi seara.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat un Cod galben de ploi și vijelii care va afecta miercuri seara regiuni din județele Arad, Hunedoara și Timiș, avertizare urmata de un cod galben de inundații. Astfel, meteorologii au transmis ca sunt prognozate averse și descarcari electrice, iar prin…