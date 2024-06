Stiri pe aceeasi tema

- Ziua alegerilor se anunța a fi una destul de dificila din punct de vedere meteorologic, fiind deja emise trei avertizari de catre Administrația Naționala de Meteorologie.Prima avertizare, de tip „cod galben", care vizeaza 10 județe, inclusiv Suceava, este de fenomene meteo cauzate ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata dimineața avertizari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, dar și de canicula, care va cuprinde zeci de județe, inclusiv județul Bacau. Sambata, de la ora 12:00 și pana la ora 23:00 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in cea…

- Interval de valabilitate: 4 iunie, ora 12 – 4 iunie, ora 23Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei și in zona Carpaților Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației de Meteorologie! In urma cu puțin timp au fost emise doua coduri de furtuni extrem de puternice, unul portocaliu și altul galben. Care sunt zonele vizate și pana la ce ora va ramane in vigoare atenționarea.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi un Cod galben și unul portocaliu de vant puternic și vijelii valabile pina vineri seara. Avertizarile vizeaza mai multe regiuni.De joi dimineața pana vineri la ora 23.

- Meteorologii au emis astazi o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, pentru 25 de judete, pina aproape de miezul noptii. Vor cadea si 40 de litri de apa pe metru patrat. Potrivit meteorologilor, pina la ora 23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in cursul acestei zile in 24 de judete si in Bucuresti. Conform prognozei de specialitate, in intervalul ora 10:00 – 23:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Adminstratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, o avertizare cod galben de vreme severa, valabila din aceasta dupa-amiaza pana maine, la ora 15.00. In mai multe judete din Banat, sudul Crișanei, Transilvania, dar și in zonele montane, specialistii anunta ploi torentiale si vant…