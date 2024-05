Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii incearca sa fuga din calea razboiuluiDe la inceputul conflictului din Ucraina, zeci de persoane și-au pierdut viața incercand sa traverseze ilegal granița, sperand sa gaseasca refugiu in Romania. Unele trupuri au fost descoperite in raul Tisa, iar altele in munți, incercand sa evite controalele…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron face din nou valuri. Macron a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale pe teren in Ucraina, apreciind intr-un interviu publicat joi de The Economist ca va trebui sa „ne punem problema” daca Moscova „va reusi sa strapunga linia frontului” si daca autoritatile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. „Eu voi insista pe urgenta sprijinului militar si pe necesitatea de a indeplini angajamentele pe care ni le-am…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, considera ca Republica Moldova ar putea adera la UE inainte de 2030. Intrebat cand ar putea adera Republica Moldova la UE, Grosu a spus ca președintele Maia Sandu a stabilit ca obiectiv aderarea inainte de 2030. “Acesta este obiectivul pe care ni l-am stabilit.…

- Ștefan Popescu, analist de politica externa, a comentat situația din Transnistria, la B1 TV. Analistul s-a aratat de parere ca o eventuala alipire a regiunii separatiste la Federația Rusa ar avea efecte „dezastruoase pentru parcursul european și euroatlantic al Republicii Moldova”. Intrebat care ar…

- Ucraina va oferi tot ajutorul necesar, daca va fi solicitat oficial de autoritațile de la Chișinau, in cazul escaladarii conflictului transnistrean, a declarat Marko Șevcenko, ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, citat de publicația Deschide.md. Potrivit lui Șevcenko, problema transnistreana este…