AUR a 'explodat': Acuzații de mita electorala in Prahova, la adresa unui candidat la primarie și a unui parlamentar

Filiala AUR Prahova il acuza miercuri pe candidatul PSD la Primaria Urlati ca a impartit mita electorala, sub pretextul unei actiuni umanitare. Este inacceptabil ca un partid politic sa recurga, in 2024, la astfel de tactici de manipulare in speranta ca vor obtine voturi. Este o insulta la adresa cetatenilor si a democratiei sa incerci sa-ti castigi sustinerea prin cumpararea de voturi cu ajutorul unor sacose cu alimente, spune Alexandru Sararu, presedintele AUR Prahova.

”Astazi,…