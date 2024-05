Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Tiraspol cer sa fie instituita o misiune de pacificatori și in dreapta Nistrului, sub pretextul de a proteja centrala de la Dubasari. Solicitarea a fost transmisa Comisie Unificate de Control (CUC), scrie Realitatea.md. Aceștia mai spun ca vor ca postul sa fie gestionat in comun de…

- Intr-un efort concentrat de combatere a violenței domestice, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, prin Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, deruleaza campania naționala de prevenire „Scuzele nu schimba realitatea”. Aceasta inițiativa, care se desfașoara in perioada 14 februarie – 31…

- Fostul edil-șef acuza filiala PNL București ca face tot posibilul sa-l impuna drept candidat unic la alegerile pentru Primaria Capitalei pe liderul Sebastian Burduja.„Fiecare iși face campanie electorala așa cum dorește și cum e sfatuit. Nicușor Dan e in campanie electorala, macar acolo situația lui,…

- Inregistrarea bomba care schimba totul! Realitatea PLUS a intrat in posesia unei inregistrari in care președintele AUR, George Simion, anunța ca are nevoie de cat mai mulți oameni in partid, indiferent de trecutul lor, pentru a putea bate PSD și PNL. In inregistrare președintele AUR afirma ca este dispus…

- In anul 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita au desfasurat activitati conform prioritaților stabilite la nivelul Poliției Romane, axandu-se pe prevenirea si combaterea criminalitatii, eficientizarea acțiunilor privind creșterea gradului de siguranța publica, precum…

- In municipiul Lupeni, bucati din acoperisul unui bloc, ce au fost dislocate de rafalele de vant, au cazut peste acoperisul unui alt bloc din apropiere. La acest caz, pompierii intervin, luni, cu doua autospeciale, autoscara mecanica si o autospeciala de prima interventie si comanda. De asemenea, din…

