Funcționarii din Parlament, nemulțumiți de creșterea salariilor cu 10%. Cer dublu Sindicalistii functionarilor publici din Camera Deputatilor si Senat si a personalului contractual din cele doua Camere ale Parlamentului isi exprima dezacordul fata de propunerea Guvernului de a majora salariile doar cu 10% in doua transe. „Opinia publica si, din pacate, si factorul politic au inoculat falsa idee conform careia rolul nostru in functionarea statului roman […] The post Funcționarii din Parlament, nemulțumiți de creșterea salariilor cu 10%. Cer dublu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

