Estonia se pune la adapost: Inchide un important punct de trecere a frontierei cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 mai, punctul de control Narva-1 de la granița dintre Estonia și Rusia a incetat sa mai funcționeze non-stop. Despre acest lucru relateaza radiodifuzorul estonian ERR, dupa cum scrie European Pravda. Punctul de control are un nou regim de lucru, de la ora 7:00 la 23:00, conform deciziei guvernului,…

- La data de 02 martie a.c., polițiștii au fost sesizați de colegii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacau despre faptul ca au depistat la Terminalul Sosiri un barbat de 42 de ani, din municipiu, urmarit la nivel internațional. Cazul…

- Nr. 60 din 04 martie 2024 BULETIN DE PRESA Mandat de arestare european pus in aplicare de politisti La data de 02 martie a.c., politistii au fost sesizati de colegii de la Punctul de Trecere a Frontierei din cadrul Aeroportului International "George Enescu" Bacau despre faptul ca au depistat la Terminalul…

- Peste 200.000 euro au fost descoperiți in bagajul de cala al unui roman pe Aeroportul Internațional Henri Coanda. Barbatul de 42 de ani a incercat, ieri, sa introduca suma de 205.000 euro ilegal in țara. 1 de 8 Peste 200.000 euro descoperiți in bagajul de cala al unei roman Peste 200.000 euro descoperiți…

- Lituania va inchide inca doua puncte de trecere de la frontiera sa cu Republica Belarus din ratiuni de securitate, a decis miercuri guvernul de la Vilnius, informeaza dpa. Punctele de trecere de la Lavoriskes si Raigardas se vor inchide pe 1 martie, pana la noi dispozitii, potrivit Agerpres. Aceasta…

- Un șofer, ucrainean a incercat sa paraseasca țara, cu permisul de conducere falsificat. Cazul a avut loc astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei din Cahul. Tanarul și-a putut continua calatoria doar in calitate de pasager.

- Poliția susține ca o ambulanța ce se deplasa la un pacient, caruia i s-a facut rau in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, a ramas blocata din cauza protestului fermierilor. „Cu regret, serviciul de urgența nu a reușit sa ajunga din cauza unitaților de tehnica care au blocat accesul. Ambulanța…

- Traficul este oprit, miercuri, pe ambele sensuri prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu. De asemenea, traficul este restricționat pentru camioane in punctul de trecere Negru Voda. Deciziile sunt luate din cauza protestelor din Bulgaria.