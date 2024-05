Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- Gigi Becali a luat decizia finala in privința lui Eduard Radaslavescu, dupa ce l-a schimbat dupa doar 28 de minute in duelul dintre Farul și FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis ca inca mai are incredere in mijlocaș, iar acesta va mai primi șansa sa joace la echipa roș-albastra. Eduard Radaslavescu…

- „Circulatia pe DEx 16 (Oradea- A3) se deschide luna aceasta (martie 2024)! Pe cei 18,96 de km lucrarile au ajuns la 96%. Proiectul cu o valoare de 545,9 milioane de lei (fara TVA), finantat prin Fonduri Europene Nerambursabile, a fost construit in termenul contractual”, a scris Cristian Pistol, luni…

- Atletico Madrid continua sa-și faca o mare comunitate de romani pe rețelele de socializarea, dupa transferul lui Horațiu Moldovan (26 de ani) la echipa din capitala Spaniei. In una din ultimele postari, clubul a o postat o fotografie cu portarul roman, iar pe fundal melodia „Mare departare” interpretata…

- Pentru ”a asigura rolul central al Iranului in energia globala”, 80 de miliarde de dolari vor fi investite in dezvoltarea zacamintelor sale de gaze, a spus Owji in timpul celui de-al saptelea summit al Forumului Tarilor Exportatoare de Gaze (GECF) desfasurat in Algeria. De la reimpunerea sanctiunilor…

- Palatul unde Gigi Becali le ofera declaratii jurnalistilor i-a apartinut industriasului interbelic Max Auschnitt. Iata ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali. Sub palatul aflat la doar cativa metri de sediul Guvernului Romaniei este un tunel. Existenta tunelului a fost demonstrata, insa nu se stie…

- Gordon Pointe ar putea sa devina cea mai costisitoare proprietate din SUA dupa ce a fost pusa in vanzare la un preț de aproximativ 295 de milioane de dolari. Situata in Florida, in prestigioasa zona Port Royal din stațiunea Naples, aceasta proprietate imensa a fost listata pentru vanzare la 7 februarie.…

- Mircea Lucescu a primit un premiu la Gala Sportului Romanesc, pe care i l-a inmanat chiar Ion Tiriac. La final, „Il Luce” a fost intrebat si de Dinamo. Iata raspunsul lui Mircea Lucescu la intrebarea daca o preia pe Dinamo alaturi de Ion Tiriac. Atunci cand a venit vorba despre preluarea lui Dinamo,…