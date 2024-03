Palatul unde Gigi Becali le ofera declaratii jurnalistilor i-a apartinut industriasului interbelic Max Auschnitt. Iata ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali. Sub palatul aflat la doar cativa metri de sediul Guvernului Romaniei este un tunel. Existenta tunelului a fost demonstrata, insa nu se stie nici pana in ziua de astazi unde ar duce […] The post Ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali! Povestea pe care putini o stiu despre locuinta celebra din centrul Capitalei appeared first on Antena Sport . Articolul Ce se ascunde sub palatul lui Gigi Becali! Povestea pe care putini o stiu despre…