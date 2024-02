Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post „Multi au vorbit de ‘omenie’!” Gigi Becali, ironii pentru parcursul Rapidului: „Sepsi, Mititelu si Otelul nu mai fac ‘omenie’!” appeared first on Antena Sport . Articolul „Multi au vorbit de ‘omenie’!” Gigi Becali, ironii pentru parcursul Rapidului: „Sepsi, Mititelu si Otelul nu mai fac ‘omenie’!” apare…