Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Stoica a facut dezvaluiri dupa despartirea cu scandal de U Cluj. Ianis Stoica a declarat dupa meciul pierdut de Hermannstadt cu Rapid, cu 2-0, ca a avut motivele lui. Nelutu Sabau a fost deranjat de modul in care s-a despartit Ianis Stoica de U Cluj. Nelutu Sabau spunea ca U Cluj l-a platit mai…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Dani Coman (44 de ani), președintele lui FC Hermannstadt, crede ca Rapid are o șansa reala la titlu in acest sezon al Superligii. Dani Coman deplange situația actuala a fotbalului romanesc. Președintele lui FC Hermannstadt crede ca nivelul primei ligi a scazut simțitor in ultimii ani. Dani Coman a…

- Pompiliu Popescu este invitatul lui Dan Pavel, de la 10.30, la emisiunea AS.ro LIVE. Medicul „Generatiei de Aur” vine cu povesti de senzatie din cea mai glorioasa perioada a echipei nationale. Pompiliu Popescu a fost medicul nationalei Romaniei intre 1990 si 2016. Cu nationala Romaniei, Pompiliu Popescu…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Dorinel Munteanu a fost criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului. Antrenorul Otelului Galati a avut o reactie incredibila la finalul meciului din Giulesti, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Unii suporteri au fost mai bronzati”, a fost declaratia controversata facuta de fostul…

- AS.ro LIVE | Mihaela Anton si Dan Scurtu sunt invitatii lui Dan Pavel, de la 10:30. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Gangwon la monobob vine alaturi de antrenorul sau pentru a povesti despre performanta sa din Coreea de Sud. Aceasta este prima medalie obtinuta de Romania la…

- Daniel Pancu a facut un anunt fenomenal despre viitorul lui Mircea Lucescu. Selectionerul Romaniei U21 a dezvaluit ca „Il Luce” isi pregateste revenirea pe banca. „Va antrena in continuare”, a precizat atacantul de legenda al Rapidului. Cei doi au colaborat la titlul castigat de giulesteni in 1999.…