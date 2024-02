Dorinel Munteanu a fost criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului. Antrenorul Otelului Galati a avut o reactie incredibila la finalul meciului din Giulesti, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Unii suporteri au fost mai bronzati”, a fost declaratia controversata facuta de fostul mare international roman. Ion Craciunescu a auzit ceea […] The post „O gafa imensa!” Dorinel Munteanu, criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului: „Sa se autocenzureze!” appeared first on Antena Sport . Articolul „O gafa imensa!” Dorinel Munteanu, criticat in direct dupa derapajul…