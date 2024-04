Stiri pe aceeasi tema

- Magneziul este esențial pentru buna funcționare a organismului, avand o varietate de roluri cruciale, inclusiv reglarea funcției musculare,.. The post SUPLIMENTE DE MAGNEZIU Beneficii ale magneziului pentru sanatate first appeared on Informatia Zilei .

- In ultimii ani, cercetarile asupra proprietaților terapeutice ale ceaiului de castravete amar au atras atenția din ce in ce mai mult. Iata 10 beneficii miraculoase pentru sanatate. De ce este recomandat.

- Intr-o lume in care sanatatea devine din ce in ce mai importanta, cautam mereu soluții naturale și eficiente pentru a ne menține starea de bine. Cu toate acestea, unele dintre cele mai puternice remedii se afla chiar sub „nasul” nostru, adesea in alimentele obișnuite pe care le consumam. Un exemplu…

- Carnea este unul dintre cele mai iubite alimente, nelipsite din dieta multor oameni. Exista, insa, și persoane care vor sa o inlocuiasca, insa nu știu care sunt produsele ce ii poț imita perfect proprietațile. Afla ca exista un aliment care conține mai multa vitamina B decat carnea și are numeroase…

- Se știe ca alimentele ultraprocesate pot fi daunatoare pentru organism. Sunt bogate in calorii și zahar, dar pot ridica și glicemia mult mai mult decat alimentele care au trecut printr-o procesare minima. De regula, acestea conțin ingrediente care pot duce la probleme grave de sanatate. Pe de alta parte,…

- Medicul nutriționist Mihaela Bilic citeaza un studiu despre care spune ca ofera o perspectiva noua pentru consumul de creveți, care pana acum erau acuzați ca au prea mult colesterol. Creveții au mai puțina grasime decat carnea, mai puțin colesterol decat oul, multe minerale, acizi grași omega 3, proteine…

- In lupta impotriva hipertensiunii arteriale, o serie de ceaiuri naturale au fost recunoscute pentru proprietațile lor benefice in reducerea tensiunii arteriale și imbunatațirea sanatații cardiovasculare. Remedii care iți pot fi de ajutor.