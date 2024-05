Noutăți despre Festivalul VIBE, ediția 2024 Cea de-a șasea ediție a Festivalului VIBE se va desfașura in perioada 4-7 iulie, in Targu Mureș, pe malul raului Mureș, și va oferi publicului "o experiența unica și memorabila", au anunțat organizatorii evenimentului prin intermediul unui comunicat de presa.Potrivit sursei citate, cele patru zile de festival vor fi presarate cu concerte live susținute de […] Post-ul Noutați despre Festivalul VIBE… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Asociația Mureș Runners organizeaza duminica, 12 mai, evenimentul Mureș Half Marathon 2024. Competiția, care are ca scop promovarea unui stil de viața sanatos și a obiectivelor turistice din Targu-Mureș, va cuprinde 4 probe, respectiv semimaraton (21 km), cros individual (5 și 10 km), ștafeta (4×5 km)…

- Agenția pentru Protecția Mediului Mures a anunțat recent, in data de 2 aprilie, 2024, publicul interesat, asupra Deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) care creeaza cadrul pentru "PUZ – Reconversie urbanistica pentru inființare…

- Un numar de 40 de dirijori, ramasi din cei 246 inscrisi in etapa eliminatorie, se intrec, in aceasta saptamana, in cadrul editiei a doua a Concursului International de Dirijat "Erich Bergel", organizat de Orchestra Filarmonicii de Stat din Targu Mures, Associazione Artes (Italia) si Asociatia Kult Mind,…

- Școala Gimnaziala „Tudor Vladimirescu" din Targu Mureș a gazduit joi, 4 aprilie, de la ora 14.30, festivitatea de premiere a elevilor participanți la Ediția a VIII-a a Concursului Județean de Limba engleza – F.A.S.T. English, Targu Mureș. De premiul I s-a bucurat elevul Popa Valer din clasa. a VIII-a,…

- Liga Studenților din Targu Mureș, impreuna cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza anul acesta nelipsitul Bal al Bobocilor.Evenimentul se va defașura in incinta Hotelului Imperial Inn din Targu Mureș, sambata, 23 martie,…

- Ediția din acest an a Festivalului Tiberius se va desfașura in perioada 10-17 noiembrie, la Targu Mureș și va beneficia de o finanțare in suma de 20.000 de lei de la bugetul Consiliului Județean Mureș. Finanțarea catre entitatea organizatoare, respectiv Asociația "The Tiberius Festival", a fost aprobata…