- Play-off, etapa 10: Sambata, 11 mai – ora 12.00: CS Mioveni – Corvinul Hunedoara, Csikszereda Miercurea Ciuc – Gloria Buzau, Unirea Slobozia – CSC Selimbar.Clasament: 1. Slobozia 59 puncte (9-6), 2. Corvinul 52 (13-8), 3. Selimbar 50 (8-12), 4. Buzau 48 (11-7), 5. Mioveni 40 (7-10), 6. Csikszereda 40…

- Play-off, etapa 8: Joi, 2 mai: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1.Vineri, 3 mai – ora 17.00: CSC Șelimbar – Gloria Buzau.Sambata, 4 mai – ora 12.00: Unirea Slobozia – Corvinul Hunedoara. Clasament: 1. Slobozia 56 puncte (golaveraj 8-3), 2. Hunedoara 49 (10-6), 3. Șelimbar 46 (4-9), 4. Buzau…

- Play-off, etapei 3: Miercuri, 10 aprilie: Csikszereda Miercurea Ciuc – CS Mioveni 1-1, Corvinul Hunedoara – Unirea Slobozia.Joi, 11 aprilie – ora 19.00: Gloria Buzau – CSC Selimbar. Clasament: 1. Slobozia 46 puncte (golaveraj 3-1), 2. Selimbar 43 (0-2), 3. Hunedoara 42 (2-1), 4. Csikszereda 36 (3-3),…

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- Play-off, etapa 1: Joi, 28 martie: Corvinul Hunedoara – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 30 martie – ora 11.00: Unirea Slobozia – CS Mioveni.Luni, 1 aprilie – ora 17.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSC Selimbar. Clasament: 1. Șelimbar 42 puncte, 2. Slobozia 40, 3. Hunedoara 38 (1-1), 4. Buzau 35 (1-1), 5.…

- CSM Slatina si CS Mioveni au remizat, scor 0-0, in meciul sustinut sambata, pe stadionul „1 Mai“, in ultima etapa a sezonului regular din Liga 2. Gruparea olteana a acumulat 25 de puncte si nu prea va avea probleme in play-out. Cu toate acestea, tehnicianul Daniel Oprescu nu este prea bucuros ca va…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 17-a a Ligii a II-a:CS Alexandria - CS Tunari 0-1Ceahlaul - CSC Dumbravita 2-0 CSM Slatina - CSM Resita 0-0FC Arges - Progresul Spartac 1-0 Metaloglobus - Concordia 2-0Unirea Dej - Chindia…