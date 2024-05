Mihai Craiu – CEO Media Consulta International este invitat la Crans Montana Forum 2024: Un Summit pentru Cooperare Public-Privat In perioada 26-29 iunie 2024, Bruxellesul va gazdui cea de-a 36-a sesiune anuala a Crans Montana Forum. Acest eveniment prestigios reunește lideri din domeniul public, privat și al societații civile pentru a evalua starea planetei și a deschide noi cai catre un viitor mai bun. Printre invitați, alaturi de numeroși CEO, proprietari de afaceri și persoane influente in domeniul lor de activitate, se numara și Mihai Craiu, CEO al Media Consulta International. Cu o experiența de 20 de ani pe piața romaneasca, Media Consulta International este unul dintre liderii companiilor independente de publicitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatura lui Gușa pentru fotoliul de la Cotroceni face parte din delirul poltic al personajului. De-a lungul anilor,Cozmin Gușa s-a bagat in tot felul de scandaluri, dovedind ca este lipsit de criterii și de orice simț moral. A incercat sa-l calareasca pe Adrian Nastase și sa-l introduca la Vladimir…

- Dreptul demnitarilor romani de a-si dori unirea se termina „acolo unde incep drepturile moldovenilor", a notat, joi, 4 aprilie, fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon (49 de ani(), intr-un comentariu pe Facebook, dupa ce premierul roman Marcel Ciolacu a declarat ca susține…

- SEO Vibes on Tour este un super eveniment special dedicat celor care pasionați de lumea SEO, iar scopul lui este de a aduce impreuna specialiștii de SEO pentru a-și imbunatați cunoștințele și de a afla ultimele noutați/trenduri din industrie, dar și de a dezvolta o comunitate de specialiști SEO.A doua…

- Prețurile la imobiliare vor crește in acest an cu pana la 10%, aceeași scumpire fiind estimata și in cazul terenurilor intravilane, dar și al chiriilor. Scumpirile sunt indicate de circa 35% (la case)- 43% (la apartamente) dintre specialiștii intervievați intr-un studiu RE/MAX, citat de Profit . Cu…

- ► Alin Burcea și Adrian Voican vor candida pentru funcția de președinte ► Un numar record de candidați pentru Consiliul Director al ANAT Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) anunța ca pe 12 aprilie, la hotelul ”Marshal Garden” din București, vor avea loc alegerile pentru noul…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) anunța ca pe 12 aprilie, la hotelul ”Marshal Garden” din București, vor avea loc alegerile pentru noul președinte și pentru noul Consiliu Director al organizației, pentru perioada 2024-2026.

- In perioada 6-9 martie, organizația noastra a gazduit și organizat EDS Winter Academy in București, eveniment unde au fost dezbatute și votate moțiuni ce vor trece in Parlamentul European. Este o onoare pentru noi faptul ca am fost un factor de decizie in implementarea de politici pentru studenții din…

- Va mai aduceți aminte de discursul memorabil a lui Donald Tusk din ianuarie 2019, cand a venit in Romania in calitate de Președinte al Consiliului European? Daca vreți sa vibrați de emoție patriotica, il puteți (re) viziona in online. Discursul a fost rostit in totalitate in limba romana, dar asta nu…