Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei în 2023, în creştere cu aproximativ 33% ”Libra Internet Bank a realizat un profit net de 317,2 milioane de lei in 2023, in crestere cu aproximativ 33% fata de anul precedent. Activele bancii au ajuns la 11,1 miliarde lei, adica o crestere anuala de 14,4%, in timp ce portofoliul brut de credite a atins valoarea de 6,8 miliarde lei (+11% fata de 2022). Aceste rezultate financiare urmeaza sa fie auditate”, anunta banca. In 2023, Libra Internet Bank a mentinut tendinta de imbunatatire in ceea ce priveste eficienta operationala, relevata de indicatorul Cost to income (Cost/venit), care a scazut in premiera sub 40%. O alta constanta pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

