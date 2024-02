Săptămână de muncă de 4 zile în România. Când va fi implementat sistemul Se vor bucura și romanii de o saptamana de munca de 4 zile? O astfel de masura ar putea avea numeroase beneficii. Sistemul de saptamana de munca de 4 zile a fost deja testat in unele parți. De altfel s-a observat o productivitate mai mare, dar și mai puține zile de concediu medical solicitate de angajați. Astfel, din ce in ce mai multe companii ar putea lua in calcul implementarea unei saptamani de munca de 4 zile. Nu este clar insa cand se va intampla asta și in Romania. In 2023, Marea Britanie a finalizat cea mai mare incercare de pana acum a experimentului saptamanii de lucru de 4 zile, dezvaluind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

