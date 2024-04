Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea, care are loc dupa ce un prim satelit spion al Seulului a fost pus pe orbita de la Baza Fortelor Spatiale Vandenberg din California, in decembrie, a fost transmisa in direct pe platformele X si YouTube. Racheta Falcon 9 a fost lansata duminica, la ora 23.17 GMT (luni, ora 2.17, ora Romaniei),…

- „Acest lucru consolideaza stabilitatea noastra economica si financiara”, a declarat Smihal intr-o postare pe platforma X. In timp ce razboiul cu Rusia intra in al treilea an, Ucraina depinde in mod esential de ajutorul financiar din partea partenerilor sai occidentali, dar finantarea externa s-a diminuat…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire „propune crearea unei comunitati europene a inteligentei artificiale” pentru a coordona mai bine mijloacele de inovare in domeniu, a declarat el intr-un interviu pentru Journal du Dimanche, preluat de AFP. „Acest proiect ar reuni cei mai buni cercetatori,…

- Kievul cauta modalitati de a-si consolida apararea impotriva invaziei de doi ani a Moscovei, inclusiv prin stimularea productiei interne de arme si a inovatiei. Kamisin a declarat in timpul unei conferinte televizate la Kiev ca 100 de companii de stat si 400 de companii private sunt implicate in efort…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut vineri, 16 februarie, o intrevedere cu Armin Papperger, CEO-ul companiei Rheinmetall AG. Intalnirea vine in contextul in care Rheinmetall a preluat pachetul majoritar al companiei romanești de armament Automecanica Mediaș, iar in țara noastra se vor…

- Se vor bucura și romanii de o saptamana de munca de 4 zile? O astfel de masura ar putea avea numeroase beneficii. Sistemul de saptamana de munca de 4 zile a fost deja testat in unele parți. De altfel s-a observat o productivitate mai mare, dar și mai puține zile de concediu medical solicitate de angajați.…

- Invitat luni in emisiunea Puterea Știrilor, Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova in 2015-2016, a explicat cat rau au facut Romaniei declarațiile lui Claudiu Tarziu privind preluarea unor teritorii din Ucraina cu riscul de a ieși din NATO. „Rusia a folosit foarte mult acest lucru…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…