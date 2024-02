Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina si-a triplat productia de arme in 2023 si 500 de companii lucreaza in prezent in sectorul de aparare al tarii, a declarat duminica ministrul ucrainean al industriilor strategice, Oleksandr Kamiskin, relateaza Reuters. Kievul incearca sa gaseasca modalitati de a-si consolida apararea impotriva…

- Rușii au lansat un nou val de drone kamikaze asupra Ucrainei. Cel puțin 45 de aparate de zbor au vizat Kiev și alte regiuni ale țarii. Armata ucraineana a transmis ca 40 dintre ele au fost distruse inainte sa iși atinga țintele. Atacul a venit la o zi dupa ce ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…

- Autoritatile din Germania, Letonia, Lituania, Canada si Olanda au efectuat o ancheta comuna cu privire la un export de echipament tehnologic si de laborator care incalca sanctiuni impuse de uniunea Europeana (UE) Moscovei dupa invazia Ucrainei. Politia olandeza a deschis o ancheta la sfarsitul anului…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la Occident sa faca mai mult pentru “a strangula” productia de arme in Rusia, estimand ca 95% din “componentele critice straine” utilizate la fabricarea armelor rusesti sunt produse de companii occidentale.“Occidentul trebuie sa actioneze…

- Autoritatile din Republica Moldova au transmis luni ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri abrupte a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Federatia Rusa, o crestere care se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, preluata de News.ro."Situatia…

- Analiștii americani de la Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) au analizat recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, potrivit carora Occidentul este „un dușman al Rusiei” și ca Federația Rusa „poarta un razboi existențial impotriva Occidentului in Ucraina”, relateaza Ukrainska…

- Kievul si-a alocat toate veniturile pentru aparare, de la invazia Rusiei din februarie 2022, bazandu-se pe sprijin extern pentru a acoperi toate celelalte cheltuieli, de la pensii la plati sociale. Dar pachetele cheie de finantare, inclusiv 50 de miliarde de euro de la Uniunea Europeana, au fost blocate…