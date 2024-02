Stiri pe aceeasi tema

- Romania importa energie electrica din Ucraina. Țara vecina a reluat exporturile de electricitate in țarile vecine, profitand de vremea calda care a redus consumul intern, a anunțat ministerul ucrainean al energiei, anunța Reuters. Kievul incepuse sa exporte curent electric in ajunul invaziei ruse din…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la Occident sa faca mai mult pentru “a strangula” productia de arme in Rusia, estimand ca 95% din “componentele critice straine” utilizate la fabricarea armelor rusesti sunt produse de companii occidentale.“Occidentul trebuie sa actioneze…

- Statul ucrainean risca sa sufere o "lovitura ireparabila" in cazul in care conflictul se prelungeste, a afirmat marți, 16 ianuarie, președintele rus Vladimir Putin, apreciind ca initiativa pe front este de acum "in intregime" de partea fortelor Moscovei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Nu doar ca…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, intr-un interviu facut public luni, ca au existat momente in care „a simțit nevoia sa-l loveasca cu pumnul in fața” pe omologul sau rus, Serghei Lavrov, in timpul primelor discuții de la invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. Dmitro Kuleba…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au transmis Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful…

- Ucraina infiinteaza un serviciu de chatbot online care le va permite rudelor soldatilor rusi disparuti in Ucraina sa verifice daca este confirmata moartea lor sau daca sunt detinuti ca prizonieri de razboi, au anuntat miercuri oficiali de la Kiev, relateaza Reuters.Kievul spera ca aceasta masura…

- Un al treilea sofer de camion ucrainean a murit in timp ce astepta in coada de la granita cu Polonia, cauzata de blocajul in semn de protest al soferilor de camion polonezi, a anuntat sambata postul public de televiziune ucrainean Suspilne, relateaza Reuters.Postul de televiziune ucrainean Suspilne,…

- Ucraina a deschis o ancheta privind contracte de achizitionare de arme pentru fortele sale armate, a indicat marti seful parchetului specializat in dosare de coruptie (SAP), Oleksandr Klimenko, citat de France Presse. „Exista mai multe proceduri legate de cumparari de arme. Ancheta este in curs si nu…