Stiri pe aceeasi tema

- El este Florin, tanarul care a murit chiar de ziua lui, dupa un accident teribil in Constanța / Foto - VideoA murit in ziua in care ar fi trebuit sa iși serbeze ziua onomastica! Florin, un tanar de doar 21 de ani, din județul Constanta, și-a pierdut viața, in urma unui teribil accident rutier.Tanarul…

- Soferita cu alcoolemie de 0.89 mg l alcool pur in aerul expirat, ce a intrat intr un stalp, un tanar cu permisul de conducere suspendat care efectua derapaje controlate in parcarea de langa plaja Modern din Constanta sunt doar cateva din infractiunile la regimul rutier, depistate de politisti in ultimele…

- Un autoturism in care se aflau doua persoane s-a lovit de un cap de pod duminica, pe DN 29 Botosani-Suceava, in apropierea localitatii Hutani, judetul Botosani, iar pasagerul, o femeie de 72 de ani, a decedat, transmite Centrul Infotrafic din IGPR.Traficul rutier se desfasoara alternativ, pe un sens.…

- Un accident cumplit s-a produs, in urma cu puțin timp, in Braila! O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce iubitul ei a pierdut controlul volanului. Tanarul de 23 de ani a consumat alcool inainte sa se urce la volan. Mașina in care se aflau a fost distrusa.

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- Un tragic accident rutier a zguduit localitatea Peleșul Mare vineri seara, 2 februarie, cand un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și s-a izbit violent de un stalp electric. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".Potrivit sursei citate, Detasamentul de pompieri Satu Mare a intervenit cu doua…

- Un tanar spaniol a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina pe A1, in apropierea localitații Nadlac. Fortele de interventie au gasit o masina rasturnata, al carei sofer era incarcerat si in stare grava. Este vorba despre un tanar de 28 de ani din Spania, care a fost scos inconstient din autoturismul distrus.…