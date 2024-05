Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare a inceput procesele de repornire a instalațiilor de producție din rafinaria Petromidia Navodari, dupa finalizarea in grafic a lucrarilor de mentenanța, recertificare și modernizare.

- Compania Serinus Energy PLC a raportat luni o scadere cu 63,6% a veniturilor și cu 80,7% a profitului, in special din cauza activitații din Romania. Veniturile Serinus Energy PLC in 2023 s-au ridicat la 17,9 milioane de dolari, comparativ cu 49,3 milioane de dolari in 2022. De asemenea, profitul brut…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International Rompetrol , a inceput revizia generala a rafinariei Petromidia, programata pentru perioada 8 martie ndash; 26 aprilie, un amplu proiect care vizeaza mentenanta, recertificarea si modernizarea unitatilor de productie din cea mai mare rafinarie…

- Rompetrol Rafinare a inregistrat anul trecut o pierdere neta de 270,54 milioane dolari, fata de un profit net de 90,34 milioane de dolari in 2022, si o cifra de afaceri bruta de peste 5,33 miliarde de dolari, in scadere cu 19% fata de anul anterior, a anuntat, joi, compania. "Rompetrol Rafinare,…