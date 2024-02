Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare a inregistrat anul trecut o pierdere neta de 270,54 milioane dolari, fata de un profit net de 90,34 milioane de dolari in 2022, si o cifra de afaceri bruta de peste 5,33 miliarde de dolari, in scadere cu 19% fata de anul anterior, a anuntat, joi, compania. "Rompetrol Rafinare,…

- Construcția sistematica, neoportunista a celei mai mari rețele medicale din Romania a adus avantaje semnificative in ceea ce privește notorietatea și increderea in brand, generand o creștere organica importanta, de 12%, care pare sa se menținași in primele doua luni ale anului curent, creand astfel…

- Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.

- Cifra de afaceri consolidata a Grupului Teraplast a scazut anul trecut cu 5% comparativ cu anul 2022, la 672 milioane de lei, in timp ce profitul net a scazut de aproape 14 ori, de la 15,37 milioane lei in anul 2022, la 1,13 milioane lei, comparativ cu anul 2022, arata datele transmise de companie Bursei…

- In anul calendaristic 2022, Lidl Romania a contribuit la bugetul de stat cu peste 1,8 miliarde de lei prin plata taxelor, impozitelor si contributiilor salariale si a facut investitii sociale in programe comunitare in valoare de 38 de milioane de lei. Totodata, in aceeasi perioada, Lidl Romania a inregistrat…

- Retailerul Paco Supermarkets a incheiat anul 2023 o cifra de afaceri de 250 de milioane de lei (50 mil. euro), in creștere cu aproximativ 20% fața de anul precedent cand a raportat afaceri de 204 milioane de lei. „Cifra de afaceri de 50 de milioane de euro și profitul estimat de 1,3-1,4 milioane de…

- Un nou regim fiscal va impacta atat persoanele fizice, prin eliminarea unor facilitați, cat și companiile, prin impunerea unor taxe suplimentare asupra cifrei de afaceri sau impunerea unor restricții privind deținerile in cazul microintreprinderilor.Schimbarile referitoare la impozitele platite de companiiCompaniile…

- Echipele engleze reprezinta aproape o treime dintr-un record de 888 de milioane de dolari (702 de milioane de lire sterline) cheltuit cu onorariile agentilor pentru transferurile internationale in 2023, indica un raport FIFA, conform BBC.Cifra reprezinta o crestere de 43% fata de cele 623 de milioane…