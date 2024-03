Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, intră în revizie Petromidia intra in revizie. Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inceput revizia generala a rafinariei Petromidia, programata pentru perioada 8 martie – 26 aprilie, un amplu proiect care vizeaza mentenanța, recertificarea și modernizarea unitaților de producție din cea mai mare rafinarie din Romania, arata compania intr-un comunicat de presa. In prima etapa a reviziei, toate instalațiile iși vor sista procesele operaționale, produsul petrolier va fi eliminat din toate unitațile de producție, urmand ca lucrarile propriu-zise sa dureze aproximativ 40 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

