Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inregistrat in primul trimestru din 2024 o cifra de afaceri bruta de circa 1,1 miliarde de dolari, in scadere cu 15% fața de perioada similiara a anului trecut. In același timp, profitul operațional (EBITDA) inregistrat…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul trimestru din 2024 pierderi de 23,82 milioane dolari, fata de un profit de 14,5 milioane dolari obtinut in perioada similara din 2023, potrivit Agerpres.

- Fondul Proprietatea a inregistrat, in primul trimestru, o pierdere neta de 5,8 milioane de lei, in scadere fata de cea afisata in acelasi interval din 2023, de 11,5 milioane lei, conform unui raport al companiei, transmis miercuri Bursei de la Bucuresti, informeaza Agerpres.

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inceput procesele de repornire a instalațiilor de producție din rafinaria Petromidia Navodari, dupa finalizarea in grafic a lucrarilor de mentenanța, recertificare și modernizare a unitaților. Petromidia este cea mai mare…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Gabriel Resources anunța ca dispune de fonduri de doar doua milioane de dolari, in condițiile in care are de platit zece milioane Romaniei. Acțiunile companiei canadiene s-au prabușit puternic dupa publicarea verdictului in dosarul Roșia Montana.

- ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2023, o scadere a indicatorilor financiari, pe fondul volatilitatii cotatiilor internationale la titei si produse rafinate. Cotatiile si-au continuat trendul descendent, atingand in 2023 o scadere de 14% la benzina…

- Rompetrol Rafinare a inregistrat anul trecut o pierdere neta de 270,54 milioane dolari, fata de un profit net de 90,34 milioane de dolari in 2022, si o cifra de afaceri bruta de peste 5,33 miliarde de dolari, in scadere cu 19% fata de anul anterior, a anuntat, joi, compania. "Rompetrol Rafinare,…