Un tânăr și-a amputat picioarele pentru a încasa polița de 1,3 milioane de dolari Intamplare șocanta in Taiwan, acolo unde doi tineri au pus la cale un plan nebun pentru a se imbogați. Ambii au ajuns intr-un final dupa gratii. Un taiwanez de doar 23 de ani și-a amputat picioarele pentru a primi o despagubire de 1,3 milioane de dolari din partea unei companii de asigurari. Intamplarea pare a fi scenariul unui film de tipul ”Tantalaul și Gogomanul”. Tanarul care și-a amputat picioarele pentru a incasa polița de 1,3 milioane de dolari a ajuns la inchisoare Totul a inceput dupa ce victima, identificat cu numele Zhang, a aflat de la un prieten , pe nume Liao, ca ar fi fost cautat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul in varsta de 23 de ani, identificat cu numele Zhang, și-a scufundat picioarele intr-o galeata cu gheața timp de peste 10 ore pentru a le ingheța atat de tare incat sa aiba nevoie de o dubla amputație. Un prieten al lui Zhang, identificat doar ca Liao, l-a convins pe acesta sa faca gestul, pentru…

- Un tanar de 23 de ani și-a amputat picioarele pentru a primi o despagubire de 1,3 milioane de dolari din partea unei asigurari, insa a primit doar 7.200 de dolari pe care, acum, trebuie sa ii inapoieze.

