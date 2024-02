Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al National Rifle Association (NRA) Wayne LaPierre, care a demisionat in ianuarie din lobby-ul armelor foarte influent in politica americana, a fost gasit vinovat la civil vineri de administrare defectuoasa si coruptie de catre un tribunal din New York. Acest verdict al unui juriu civil raportat…

- BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor…

- Decizie fara precedent: Trump a pierdut procesul cu statul New York și a fost amendat cu 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara Donald Trump a fost amendat vineri de un tribunal din New York cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in...

- Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…

- Donald Trump trebuie sa plateasca o amenda de 354,9 milioane de dolari pentru ca și-a supraestimat in mod fraudulos averea neta in scopul de a-și pacali creditorii, a decis vineri, 16 februarie, un judecator din New York, provocandu-i fostului președinte american un nou eșec juridic intr-un proces civil…

- Donald Trump are de platit, intr-adevar, o suma astronomica, a comentat presa americana și nu numai. Probabilul candidat republican la alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, Donald Trump, a fost condamnat vineri, 26 ianuarie, de un tribunal civil din New York, sa plateasca o despagubire…

- Fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, primar al New Yorkului in trecut, și-a declarat falimentul personal, dupa ce a fost condamnat de un tribunal american la plata unei despagubiri de 148 milioane de dolari pentru defaimare catre doua foste angajate electorale din Georgia.…