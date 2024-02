BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor despagubiri in valoare de 4,3 milioane de dolari. Articolul Fostul sef al National Rifle Association, Wayne LaPierre, gasit vinovat de coruptie intr-un proces civil la New York. El a fost gasit vinovat de un juriu civil si de proasta gestionare si condamnat la plata unor despagubiri de 4,3 milioane…