- Allen Weisselberg, in varsta de 78 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil al tatalui lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization din 2005 si pana in 2021, a fost adus incatusat, luni, la un tribunal la New Yor, potrivit unor jurnalisti.…

- BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor…

- Fostul presedinte al SUA a fost amendat vineri de un tribunal din New York cu aproape 355 de milioane de dolari pentru frauda financiara in cadrul imperiului sau imobiliar, Trump Organization. Aceasta decizie fara precedent este o lovitura pentru averea fostului președinte al Statelor Unite, care incearca…

- Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat vineri de un tribunal civil din New York sa plateasca 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru ca a defaimat-o, pe fondul unor acuzatii de viol din anii 1990, scrie AFP, citat de Agerpres.Fostul presedinte al Statelor Unite,…