- Decizia judecatorului Anil Singh de la Curtea Suprema din Manhattan permite lui Trump si celor doi fii ai sai adulti sa ramana la conducerea companiilor lor, in timp ce fostul presedinte incearca sa faca apel la amenda uriasa, scrie news.ro.Acestia pot continua sa solicite imprumuturi de la institutii…

- Donald Trump nu poate depune garanția completa și face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care il obliga la plata a 454,2 milioane de dolari, in cazul de frauda civila din statul New York, relateaza Reuters, citata de News.ro. Avocații…

- Fostul sef al National Rifle Association (NRA) Wayne LaPierre , principalul lobbyist american pentru arme și un personaj foarte influent in politica americana, a fost gasit vinovat de administrare defectuoasa si coruptie de catre un tribunal din New York. Verdictul include și obligarea lui Wayne LaPierre…

- BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor…

- Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.