Jeff Bezos a vândut 12 milioane de acţiuni Amazon pentru două miliarde USD Jeff Bezos a vandut in cursul saptamanii trecute aproximativ 12 milioane de actiuni ale companiei Amazon.com, pe care a fondat-o, pentru suma de circa doua miliarde de dolari. Potrivit unei declaratii depuse la autoritatile de reglementare ale pietei financiare americane, vanzarea a avut loc miercuri si joi, la scurt timp dupa ce a stabilit un plan de vanzare a actiunilor sale in anul urmator. Saptamana trecuta, Amazon a spus ca Bezos va vinde pana la 50 de milioane de actiuni ale companiei. Planul de vanzare a actiunilor Amazon.com, care se supune anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

