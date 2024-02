Jeff Bezos a vândut aproximativ 12 milioane de acţiuni Amazon, pentru 2 miliarde de dolari Vanzarea a avut loc miercuri si joi, au aratat documentele depuse de companie. Saptamana trecuta, Amazon a spus ca Bezos va vinde pana la 50 de milioane de actiuni ale companiei. Planul de vanzare, care se supune anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie 2023 si ar urma sa fie finalizat pana la 31 ianuarie 2025, potrivit ultimului raport financiar anual al companiei. Bezos, care a demisionat din functia de director general al companiei si a preluat functia de presedinte executiv in 2021, a fondat Amazon ca o companie vanzatoare de carti, in 1994. In prezent, el este al doilea cel mai bogat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

