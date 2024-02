Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile trimestriale ale Palantir au crescut cu 20%, pana la 608,4 milioane de dolari, fata de cele 602,4 milioane de dolari asteptate de Wall Street. Palantir a spus ca se asteapta sa raporteze venituri intre 612 si 616 milioane dolari in primul trimestru, mai putin fata de cele 617 milioane dolari…

- Banca din Milano a oferit detalii despre platile planificate dupa ce a raportat un profit de 1,9 miliarde de euro in trimestrul al patrulea, de aproape trei ori mai mare decat asteptarile analistilor. Actiunile UniCredit au crescut cu 10% imn urma informatiilor. Plata catre investitori, care va fi oferita…

- Actiunile valoreaza 8,6 miliarde de dolari la pretul actual de 171,8 dolari. Planul de vanzare, care este supus anumitor conditii, a fost adoptat pe 8 noiembrie anul trecut si va fi finalizat pana la 31 ianuarie 2025, potrivit ultimului raport anual al companiei. Actiunile Amazon au inchis vineri in…

- Vanzarea de actiuni reprezinta aproximativ 25% din participatia detinuta de MacKenzie Scott in gigantul comertului electronic si avea o valoare de 10,4 miliarde de dolari la pretul de inchidere de vineri al actiunilor Amazon, potrivit datelor unui document depus la autoritatile de reglementare a bursei.…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma cu un an si peste estimarile de 8,71 de miliarde de dolari. Venitul net al companiei a facut un progres masiv, de la 55,3 milioane de dolari in urma cu un an, la 937,8 milioane…

- ”Grupul Romgaz a inregistrat in primele noua luni ale anului 2023 o cifra de afaceri de 6,81 miliarde lei, in scadere cu 37,02% fata de nivelul de 10,812 miliarde lei realizat in primele noua luni din 2022. Profitul net de 2,168 miliarde lei a fost mai mic cu 3,09%, respectiv 69,12 milioane lei, comparativ…

- Profitul operațional a atins valoarea de 566 milioane MDL, marcand o creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioada din 2022. Veniturile nete din dobanzi au insumat 663 milioane MDL, in creștere cu 2%, Depozitele au crescut cu 11% fața de finele anului 2022, ca urmare a unei creșteri de 11% a depozitelor…