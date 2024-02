Gigantul german al turismului TUI a înregistrat marţi un profit trimestrial de 6 milioane de euro, chiar dacă analiştii anticipau pierderi Trecerea pe profit a depasit cu mult previziunile consensului analistilor, privind o pierdere de 102 milioane de euro din castigurile de baza inainte de dobanzi si impozitare (EBIT), potrivit datelor LSEG. Pentru acelasi trimestru al anului trecut, cel mai mare operator de turism din Europa a inregistrat o pierdere neta de 153 de milioane de euro. Veniturile fiscale ale grupului au inregistrat in primul trimestru un record de 4,3 miliarde de euro, in crestere cu 15% fata de anul precedent, datorita cererii mai mari, la preturi si dobanzi mai mari. Actiunile au crescut cu pana la 6% dupa deschiderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

