- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 0,3%, sectoare specifice avand o evolutie mixta. Bancile au condus cu o crestere de 1,6%, in timp ce actiunile companiilor de petrol si gaze au scazut cu 1,46% dupa un declin al pretului petrolului, miercuri. De asemenea, actiunile companiilor de tehnologie…

- Veniturile companiei in primul trimestru au totalizat 592,6 miliarde de dolari noi din Taiwan, in crestere cu 16,5% fata de anul precedent. TSMC este cel mai mare producator de semiconductori din lume, care fabrica cipuri pentru companii precum Apple si Nvidia. Semiconductorii, cum ar fi cei proiectati…

- Medicamentul, vandut sub numele de marca Enhertu, a castigat initial aprobarea SUA la sfarsitul anului 2019, ca tratament de linie a treia pentru pacientii cu cancer de san HER-2-pozitiv, iar aprobarea noua deschide tratamentul pentru mai multe tumori solide care exprima HER2. HER2 este o proteina care…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,76%, si majoritatea sectoarelor au avut o evolutie degativa. Actiunile companiilor vanzare cu amanuntul au scazut cu 2,1%, desi cele din minerit au crescut cu 1,9%. Pietele europene au incheiat joia trecut primul trimestru al anului 2024 cu o crestere…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis joi in urcare cu 0,23%, dupa ce a atins inca un maxim istoric in martie – depasind 513 de puncte in timpul sesiunii. A fost cel mai bun trimestru din ultimul an pentru acest indice, conform datelor Lseg, si cea mai buna luna din decembrie 2023. Indicele DAX al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Trecerea pe profit a depasit cu mult previziunile consensului analistilor, privind o pierdere de 102 milioane de euro din castigurile de baza inainte de dobanzi si impozitare (EBIT), potrivit datelor LSEG. Pentru acelasi trimestru al anului trecut, cel mai mare operator de turism din Europa a inregistrat…

- Criptomoneda a crescut cu 16,3% in acest an, luni atingand cel mai mare nivel din 27 decembrie 2021. La ora 17:56 GMT, bitcoin era in crestere cu 4,96%, la 49.899 USD, osciland in jurul nivelului de 50.000 USD. ”50.000 USD este o piatra de hotar semnificativa pentru bitcoin, dupa ce luna trecuta lansarea…