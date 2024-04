FDA din SUA a aprobat un medicament al Daiichi Sankyo şi AstraZeneca pentru tratarea tumorilor solide Medicamentul, vandut sub numele de marca Enhertu, a castigat initial aprobarea SUA la sfarsitul anului 2019, ca tratament de linie a treia pentru pacientii cu cancer de san HER-2-pozitiv, iar aprobarea noua deschide tratamentul pentru mai multe tumori solide care exprima HER2. HER2 este o proteina care stimuleaza cresterea rapida a celulelor canceroase. Prezenta sa sub forma de tumora solida include cancerele tractului biliar, vezicii urinare, cervicale, endometriale, ovariane si pancreatice, conform AstraZeneca. Medicamentul a aratat beneficii semnificative din punct de vedere clinic de supravietuire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

