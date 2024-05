CORUPȚIE FARA PEDEAPSA… In ciuda tuturor evidențelor și probelor privind faptele de corupție ale lui Dumitru Buzatu, acesta are toate șansele sa scape liber. Va urma pentru el aproximativ un an și șase luni de judecata, urmata de o pedeapsa blanda, in caz ca iși va recunoaște faptele. Și cum din aceasta pedeapsa se scade […] Articolul MULT ZGOMOT PENTRU NIMIC | FREE BUZATU: Nicio zi dupa gratii pentru cel mai important corupt al județului! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .