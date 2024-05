Stiri pe aceeasi tema

- LA START… Județul Vaslui va fi reprezentat de doua echipe la ediția din acest an a Campionatului Național Divizia B la Șah. Este vorba despre echipele Realitatea Huși și CSO Negrești. Realitatea Huși și CSO Negrești vor evolua in Divizia B la Șah și in ediția 2024. In sezonul precedent, Realitatea Huși…

- Vazandu-l pe domnul Lucian Braniște așa bine imbracat in aprilie, incercam sa gasim o explicație logica și singura care ne vine in minte este ca a fost crescut la caldura. Asta inseamna ca primarul Paval l-a inconjurat cu multa caldura sufleteasca și pesedista. Dar, mai exista posibilitatea ca domnul…

- DIFERENȚE… Județul Vaslui prezinta un interes insemnat pentru conducerea centrala a Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), care va da vasluienilor șansa sa-și trimita propriul lor europarlamentar la Bruxelles. Este vorba despre Laura Gherasim, coordonatoarea AUR pe județul Vaslui, care va…

- PUȚINE…Județul Vaslui se afla pe penultimul loc in țara in ceea ce privește certificatele de concediu medical acordate in 2023, arata datele transmise de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. In top 10 al județelor cu cele mai multe certificate de concediu medical acordate in 2023 apar, pe langa…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Istorie. Patru dintre ei sunt elevi ai Liceului „Mihail Kogalniceanu”, iar un elev invata la Liceul „Emil Racovita”. Este vorba despre Miruna Lungu (clasa a VIII-a) – pregatita de profesorul Tiberiu Dogariu, Ecaterina…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Istorie. Patru dintre ei sunt elevi ai Liceului „Mihail Kogalniceanu”, iar un elev invata la Liceul „Emil Racovita”. Este vorba despre Miruna Lungu (clasa a VIII-a) – pregatita de profesorul Tiberiu Dogariu, Ecaterina…

- OFICIAL… Organizația Municipala a PSD Vaslui și-a prezentat, miercuri, candidatul la Primaria Vaslui. Este vorba despre Lucian Braniște, actualul viceprimar al municipiului, cel care in ultimii trei ani și jumatate s-a ocupat de gospodarirea orașului. Inainte de conferința de presa, social-democrații…

- MISTER ELUCIDAT… De ce a ales Lucian Braniște sa candideze din partea PSD și de ce PNL a mers pe mana lui Robert Vlada ? De ce nu și-a anunțat, inca, ultimul candidatura in mod oficial? Deocamdata, avem versiunea lui Vlada, cea in care Braniște a fost susținut de partid, dar a ales sa treaca in […]…