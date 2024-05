Stiri pe aceeasi tema

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au avut ieri o misiune inedita. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea a șase rațuște salbatice cazute intr-un canal colector de la periferia municipiului Vaslui. „La sosirea echipajului de intervenție, rațuștele erau cazute și blocate intr-un canal,…

- EXEMPLU… Jandarmii vasluieni s-au alaturat campaniei “Doneaza sange, salveaza o viața”. Astfel, 30 de jandarmi s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad pentru a dona sange, contribuind prin acest gest la salvarea de vieți omenești. Aceasta campanie, inițiata, de altfel, de Jandarmeria…

- VERIFICARI…Politistii vasluieni au declansat Operatiunea Blocada, in cadrul careia aproape 800 de autoturisme au fost trase pe dreapta si peste 1.000 de persoane au fost legitimate. Actiunea a avut drept scop cresterea gradului de disciplina rutiera, precum si combaterea principalelor cauze generatoare…

- MUZICA… Proiectul „Cantece emblematice ale anilor ’70 -‘ 80″prinde viata si culoare. Marti, 19 martie, a avut loc o noua activitate menita sa puna in valoare muzica buna si artistii care au dat valoare acestei perioade. In deschiderea evenimentului, profesoara Daniela Crizantema Nane le-a vorbit celor…

- PE DREAPTA… Mai multe actiuni ale politistilor vasluieni, fie ca vorbim de cei de la Rutiera sau de la Ordine Publica, au fost organizate la sfarsitul saptamanii trecute, ocazie cu care au fost aplicate 160 de sanctiuni contraventionale. Oamenii legii au retinut si 62 de permise de conducere, cele mai…

- ACȚIUNI… Jandarmii din județul Vaslui au avut pe parcursul lunii februarie o serie de acțiuni de prevenire și combatere a delictelor silvice, care au dat roade, in sensul ca douazeci de hoții de lemne au fost prinși. „In luna februarie a.c., jandarmii vasluieni pe timpul misiunilor specifice au depistat…

- NEMULȚUMIRI… O ampla acțiune de protest are loc, luni dimineața, in fața sediului Aquavas Barlad. Sute de persoane au ieșit in strada, nemulțumite de facturile tot mai mari la apa și canal pe care le primesc in fiecare luna. Barladenii se plang ca au ajuns sa plateasca mai mult la apa decat la gaz,…

- REACȚII… Profesorii din județul Vaslui nu sunt incantați de “declarațiile de interese” pe care trebuie sa le completeze. Aceștia le considera, mai degraba, “o masura ostila” prin care se interzic meditațiile cu elevii de la clasa. “In fiecare școala se desemneaza un responsabil cu strangerea acestor…