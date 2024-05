INVITAȚIE… In Saptamana Luminata, la Huși va avea loc un eveniment plin de lumina și culoare! Este vorba despre o expoziție de pictura cu totul speciala, in care vor fi prezentate publicului creațiile elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinau. Paisprezece dintre cei mai talentați viitori artiști plastici ai Republicii Moldova iși […] Articolul Expoziție la Galeria „Ștefan Dimitrescu” Huși: vor expune cei mai talentați elevi ai Liceului de Arte Plastice din Chișinau apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .