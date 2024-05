Noaptea Muzeelor 2024, la Incubator 13 In cadrul evenimentului „Noaptea muzeelor 2024", Incubator 13 organizeaza, sambata, 18 mai, incepand cu ora 21:00, la Turnul Porții din Cetatea Targu Mureș, un program divers pentru toate varstele, care va consta in ateliere pentru copii și adulți, expoziții de sculptura in piatra și lemn reciclat, dar și intr-o seara live session cu dj și […] Post-ul Noaptea Muzeelor 2024, la Incubator 13 apare… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

