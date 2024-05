VIDEO | Primarul Vasile Novac, impresar de fanfară ELECTORALA… Ce nu face omul care candideaza pentru un vot in plus! Chiar și impresariat artistic pentru fanfara din comuna daca e cazul și se merita. Dupa ce a terminat de asfaltat toate drumurile din comuna și a rezolvat toate probleme, primarul Novac s-a gandit și la distracția locuitorilor pe care ii “pastorește” de cateva […] Articolul VIDEO | Primarul Vasile Novac, impresar de fanfara apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- ȘOCANT… Muncitorii care lucreaza pe șantierul din curtea Spitalului 2 din municipiul Vaslui au avut parte de o descoperire șocanta. In timp ce sapau cu excavatoarele, aceștia au dat peste un vechi cimitir, care dateaza de la jumatatea secolului 19. Pana in prezent, 13 schelete umane au fost scoase la…

- DIFICIL… Instanța Tribunalului Vaslui va anunța astazi care este decizia in cazul contestațiilor depuse de cei doi tineri din Huși, arestați pentru accidentul teribil de la Padureni. Este vorba despre liceanul Cosmin Mistreanu și studenta la UMF Iași, Ioana Birladeanu, care au contestat arestul preventiv…

- PUTEREA POPORULUI… Consilierii locali din comuna Pogonești s-au intrunit, duminica, pentru a vota un singur proiect de hotarare, privind concesionarea dispensarului unui medic de familie. Primarul Mihai Apostu batuse deja palma cu un medic de familie, insa comunitatea nu a fost de acord cu varianta…

- SINUCIDERE… E durere mare in comuna Zorleni, acolo unde Ionela, o femeie de aproape 27 de ani, și-a pus capat zilelor dupa ce in comuna s-a auzit ca ar fi avut o relație cu șeful ei. Fiul barbatului i-a trimis soțului un video in care se vedea cum cei doi se imbrațisau. Plecat la munca […] Articolul…

- ALTERCAȚIE… O profesoara din comuna Banca a fost agresata de soț in fața școlii in care aceasta preda. Barbatul a chemat-o afara pentru a discuta o problema, femeia a ieșit și, in decurs de cateva secunde, lucrurile au degenerat. “El i-a cerut telefonul, ea nu a vrut sa i-l dea și a incercat sa i-l…

- GRAV… Un incendiu de proporții a avut loc, ieri dimineața, in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni. Din cauza unui scurtcircuit produs la un tablou electric situat intr-un garaj, s-au aprins materialele plastice din apropiere. Focul a cuprins apoi o camera tehnica, garajul și acoperișul unei case…

- ȘOC… De cel mai mare șoc din viața lui a avut parte poștașul din comuna Ștefan cel Mare, vineri dimineața, cand a mers la locuința a doua femei, mama și fiica, sa le duca pensiile. Acesta le-a gasit pe cele doua fara suflare, alertand autoritațile statului. In casa cu cele doua femei, de 82 ani, […]…

- S-au intors urșii in Iași. Primarul comunei Dobrovaț a postat o fotografie cu urme lasat de un urs in padurea omonima. Anul trecut, au fost semnalate de asemenea urme de urs in Padurea Dobrovaț, spre limita cu județul Vaslui. Și pagina de Facebook “Codrii Iașilor” anunța la sfarșitul lunii ianuarie…