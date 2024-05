Stiri pe aceeasi tema

- PSEUDO-GOSPODARI… Povestea trenului de Huși a ramas vie doar in amintirile localnicilor, iar șinele au fost napadite de rugina și de buruieni, dar iata ca dinspre Compania Naționala de Cai Ferate, cea de la care odata se aștepta o soluție salvatoare, vine, totuși, in aceste zile… o veste. Nu, nu este…

- APEL… Tot mai mulți localnici din Huși reclama faptul ca, pe unele strazi, stalpii de telegraf, vechi de zeci de ani, risca sa cada peste trecatori. Unii au ajuns sa fie inclinați in așa maniera, ca, numai privindu-i, te gandești ca pot oricand sa se prabușeasca peste oameni. „Semnalez și eu aceasta…

- ALATURI LA GREU… Consiliul Județean Vaslui urmeaza sa repartizeze suma de un milion de lei Hușului , pe motiv ca municipiul condus de Ioan Ciupilan “se confrunta cu numeroase probleme financiare”. Acest milion de lei a fost ravnit și de alte UAT-uri din județ, la inceputul acestui an, cand instituția…

- NEATENȚIE… Pe fondul lipsei de experiența la volan, un tanar de 18 ani din Berezeni, cu permisul abia luat, a vazut ieri moartea cu ochii pe dealul Dobrinei, din municipiul Huși. Baiatul, deși nu consumase bauturi alcoolice, a pierdut la un moment dat controlul asupra mașinii, s-a rasturnat in afara…

- INTERES… Primaria municipiului Huși a publicat pe site-ul propriu, pentru consultarea cetațenilor, „Strategia de Dezvoltare a municipiului Huși pentru perioada 2023 – 2030”, iar cei interesați sa participe activ la viața cetații sunt chemați sa trimita instituției sugestii și pareri, fața de cele consemnate…

- PERFORMANȚA… O eleva din Huși, Alexia Ecaterina Ralea, reușește in aceasta perioada o performanța uluitoare, care ar trebuit sa faca mandru orice localnic din „orașul dintre vii”! Formata in invațamantul hușean, in primii și cei mai importanți ani de școala, Katy, așa cum ii spun cei dragi, s-a remarcat…

- PROBLEME… Husenii gospodari s-au apucat in forta de facut curat prin curti si gradini, iar unii, din exces de zel, au scos toate resturile vegetale pe marginea drumurilor, pe trotuare, in asteptarea unui vehicul care sa le ia numaidecat. Numai ca la Husi, ridicarea acestor resturi vegetale nu se face…

- PROBLEME… Hușenii gospodari s-au apucat in forța de facut curat prin curți și gradini, iar unii, din exces de zel, au scos toate resturile vegetale pe marginea drumurilor, pe trotuare, in așteptarea unui vehicul care sa le ia numaidecat. Numai ca la Huși, ridicarea acestor resturi vegetale nu se face…