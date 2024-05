Stiri pe aceeasi tema

- CINSTE… Vasluiul se mandreste! Anul acesta va gazdui Olimpiada Nationala de Matematica, a 74-a editie, in perioada 9-12 mai, pentru clasele a V-a si a VI-a. Tot mai mulți elevi vasluieni au facut cinste orașului nostru, prin participarea la faze naționale și internaționale ale unor olimpiade și concursuri…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Istorie. Patru dintre ei sunt elevi ai Liceului „Mihail Kogalniceanu”, iar un elev invata la Liceul „Emil Racovita”. Este vorba despre Miruna Lungu (clasa a VIII-a) – pregatita de profesorul Tiberiu Dogariu, Ecaterina…

- BILANT… Numarul cazurilor de violenta domestica a crescut in judetul Vaslui. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), in 2023 au fost cu 0,41 mai multe fapte de violenta, majoritatea fiind in mediul rural (65,15%). „In perioada analizata, au fost emise 483 de ordine de protectie provizorii…

- Ministerul Educației a generat controverse și nemulțumire in randul autoritaților locale din județul Bacau, dupa ce a decis sa organizeze Olimpiada Naționala in acest loc fara a consulta prealabil instanțele teritoriale. In urma acestei decizii, olimpiada de limba romana, inițial planificata sa aiba…

- O profesoara de limba romana din județul Iași a primit premiul pentru Profesorul Anului din mediul rural la categoria Profesori debutanți. Cosmina Teodora Chiuoru, cadru didactic la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Catuneanu” din Lunca Cetațuii, comuna Ciurea, a fost considerata cel mai devotat dascal…

- DE VIITOR… Atleții vasluieni, rezultate excelente la “Memorialul Dorin Melinte” de la Bacau. Sportivii de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui au obținut 8 medalii, dintre care 4 de aur, 3 de argint și una de bronz. La finele saptamanii trecute, la Bacau, s-a desfașurat Concursul Național “Memorialul…

- CARTI… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a anuntat, de Ziua Nationala a Lecturii, ca va continua si anul acesta campania de strangere de carti pentru elevii din mediul rural. Toti cei care vor sa se alature acestei initiative, trebuie sa se inscrie pana pe 1 martie, ora 12:00, completand un formular…