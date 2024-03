Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea “cea mai mare” crestere economica din Europa anul acesta, bazata pe investitii si nu pe consum, a declarat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat, la Guvern, despre un recent raport al Comisiei Europene care avertizeaza asupra “deficitului bugetar prea mare” inregistrat…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…

- ”Automat, importam o inflatie pe care nu ne-o dorim, chiar daca inflatia a inceput sa se stabilizeze in Europa si am vazut ca sunt in acest moment in deficite excesive aproape 12 state din Uniunea Europeana din cele 27. Pentru prima oara, Romania a evitat prin investitii majore in infrastructura, sa…

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta este o solutie pentru deficitul fortei de munca. “O alta prioritate, dupa discutiile din ultimele saptamani cu reprezentantii tuturor marilor investitori, atat romani, cat si straini, este sa gasim solutii pentru deficitul…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

- „In alta ordine de idei, va anunț ca anul 2024 va fi tot despre economie și viața romanilor. Anul trecut am reușit sa avem cea mai mare creștere economica din regiune, in condiții foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 țari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in…