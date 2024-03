Ciolacu: ”În 2023, am avut cele mai mari investiţii” Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul. Cele mai mari investiții nete in economie ”In 2023, am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile publice fara precedent, am sustinut…

- „In 2023 am avut cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie: 38,3 miliarde euro. Cu 8 miliarde in plus fata de 2022! Miza pe care am pus-o anul trecut pe investitii incepe sa faca diferenta in favoarea companiilor romanesti! Pe langa investitiile publice fara precedent, am sustinut…

- ”Voi invita la Guvern intreaga echipa de avocati, juristi si specialisti romani care a castigat procesul Rosia Montana, ca sa le transmit un mesaj de recunostinta din partea tuturor romanilor! Ei sunt cei care ne-au aratat ce inseamna cu adevarat «Sa Salvezi Romania»!”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni…

- Se menține plafonarea! Guvernul va mentine mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara anului 2025, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, transmite agerpres.ro . „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna…

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…

- ”As vrea sa fac o precizare dupa ce am vazut in ultimele zile tot felul de presupuneri privind vizita FMI si situatia pensiilor. Voi fi cat se poate de categoric, recalcularea pensiilor se va intampla la termenul anuntat, in luna septembrie. Nu exista mai multe transe si nu exista nici alte variante”,…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca a decis sa prelungeasca ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza, cu 60 de zile. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare…

- Jurnalistul Alex Dima a scris aseara pe Facebook despre faptul ca premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Mihai Dodu din functia de secretar de stat al Secretariatului pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist. ”Noaptea ca hotii. In aceasta seara, premierul Marcel Ciolacu…