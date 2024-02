Capitalizarea Sony a scăzut cu circa 10 miliarde de dolari după reducerea previziunilor privind vânzările PlayStation 5 Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care se incheie in martie, comparativ cu previziunile anterioare de 25 de milioane de unitati. Actiunile companiei au scazut dupa anunt, iar valoarea sa de piata a coborat cu aproximativ 10 miliarde de dolari de la reducerea previziunii, conform unui calcul al CNBC, folosind datele FactSet. Dar analistii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

