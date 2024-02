Sony şi-a redus previziunile de vânzări pentru consola PlayStation 5, avertizând cu tranzacţii mai slabe ale diviziei de jocuri Gigantul japonez al jocurilor video a declarat ca acum se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati ale PS5 in anul fiscal care se incheie in martie, in scadere fata de previziunile anterioare de 25 de milioane de unitati. Reducerea perspectivelor vine dupa ce Sony a inregistrat venituri trimestriale record in cel mai important trimestru, incheiat in decembrie, care include sezonul sarbatorilor. Sony a vandut 8,2 milioane de unitati ale consolei sale emblematice PlayStation 5 in trimestrul al treilea fiscal, care se desfasoara din octombrie pana in decembrie. Sony a vandut pana acum 16,4 milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

