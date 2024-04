20.000 de lei primă pentru fiecare angajat în parte. Cine a primit banii Se ofera o prima generoasa pentru fiecare angajat in parte in cadrul unei companii. Cine poate sa primeasca banii? Compania de stat Transelectrica este cea aflata in centrul discuțiilor. Aceasta a fost subiectul unui raport dur al Curții de Conturi, care a evidențiat o serie de practici financiare discutabile și deficiențe in administrație. Mai departe, printre descoperirile menționate in raport se numara acordarea de adaosuri salariale in valoare de peste 35 de milioane de lei și o prima de pana la 20.000 de lei per angajat, fara a oferi o justificare adecvata. Primele acordate au atins valori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

